Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс15.08.2021 19:12

«Работа – это то, чем ты по-настоящему увлечён»

Слесарь-испытатель агрегатно-слесарно-сварочного цеха Виктор Толкач пришёл в Ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в 2014 году с дипломом об окончании Самарского техникума космического машиностроения.

Виктор Толкач: «Я обрадовался появившейся возможности работать на одном из крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли. На мой взгляд, это очень ответственно и почётно».

С помощью опытного наставника Виктор постигал азы профессии. Со временем ему стали доверять сложные операции, а он в свою очередь постепенно совершенствовал мастерство и повышал разряд. В результате дорос до 5-го. Помимо этого, без отрыва от производства окончил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

В настоящее время Виктор является бригадиром на испытательном участке. В зоне ответственности молодого слесаря-испытателя находятся испытания титановых шар-баллонов, которые представляют собой герметичные сферические конструкции из двух соединённых между собой полусфер. Эти комплектующие предназначены для хранения под высоким давлением различных газов, которые используются в пневмосистемах ракет-носителей и космических аппаратов.

«Работа для меня — не просто способ зарабатывания средств на жизнь. Это то, чем я по-настоящему увлечён», — признаётся Виктор.

По итогам 2020 года слесарь-испытатель Виктор Толкач вошёл в число лучших молодых рабочих предприятия.

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