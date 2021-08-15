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#НПО Лавочкина#профориентация15.08.2021 14:00

Профориентация на каникулах

Новые практики профориентационной работы нашли свое применение в санаторно-оздоровительном комплексе Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина «Анапа-Нептун» в Краснодарском Крае.

В преддверии наступающего учебного года в «Анапа-Нептун» специалист отдела подготовки и развития персонала Елена Ильичева провела мероприятие «Профессия моих родителей». Встреча состоялась у макета легендарного космического аппарата «Луноход-1».

На мероприятии ребята рассказали кем работают их родители в НПО Лавочкина, где можно обучиться данной профессии, какие черты характера нужно развивать в себе и на какие предметы школьной программы следует обратить внимание. Среди профессий родителей были отмечены: бухгалтер, финансист, технолог, инженер-конструктор, инженер-схемотехник, нормоконтролер, слесарь-сборщик летательных аппаратов.

Мероприятие продолжилось викториной на космическую тематику и космо-квестом. Все участники были награждены сувенирами и, конечно же, отличным настроением на оставшийся отпуск. Профориентационная программа преследовала обширные цели: от стимулирования интереса детей к профессии родителей, воспитания чувства уважения к представителям различных профессий и трудовых династий до глобального вопроса — осознанного выбора профессии.

В НПО Лавочкина сложилась практика трудовых династий, общий стаж некоторых насчитывает столетия! Без славных семейных традиций, без преемственности поколений невозможно решать новые масштабные задачи. Такие мероприятия сближают в плане внутрисемейных профессиональных ценностей, помогают молодому поколению найти дело по душе и совершить первые шаги к осознанному выбору профессии.

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