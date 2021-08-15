Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Комета15.08.2021 16:30

Комета Биелы и Андромедиды

Комета Биелы в феврале 1846 г. Рисунок австрийского астронома Эдмунда Вайсса.

Метеорный поток Андромедиды 27 ноября 1972 года. Иллюстрация французского журналиста, популяризатора астрономии, Амеде Гиймена.

Короткопериодические кометы с каждым приближением к Солнцу становятся все слабее. Многие из них не выдерживают и нескольких сближений. Утрачивая летучие вещества, они перестают существовать как кометы, теряясь в космическом пространстве. Иногда процесс сближения кометы с Солнцем или планетой сопровождается её дроблением на несколько частей или множество мелких фрагментов.

Комета Биелы была открыта в 1772 году французским астрономом Жаком Монтенем, но доказал, что она короткопериодическая с периодом обращения вокруг Солнца около 6,5 лет немецко-австрийский астроном Вильгельм фон Биела только в 1826 году, поэтому комету назвали его именем. В самом начале 1846 года комета хорошо была видна с Земли. Она двигалась по небу в точном соответствии с расчётами астрономов и вдруг распалась на два фрагмента.

Одним из первых это заметил американский астроном Мэтью Мори. Известие о распаде кометы привлекло внимание астрономов из разных стран, которые отмечали, что оба компонента чередовались по яркости, развивая параллельные хвосты по мере движения к перигелию. Последний раз комету видели в 1852 году. В ноябре 1872 года вскоре после пересечения Землёй орбиты кометы наблюдался крупный метеорный поток, который повторялся во все последующие годы ожидаемого появления кометы в 19 веке.

Поток получил название Андромедиды, так как его радиант находился в созвездии Андромеды. По мнению учёных, он порождён распавшейся кометой Биелы. В дальнейшем активность этого потока сошла на нет, и в настоящее время он не наблюдается. Несмотря на весьма вероятный окончательный распад кометы, информация о её повторных наблюдениях неоднократно появлялась в прессе и в XX веке. Однако большинством исследователей эти сообщения признаны ошибочными.

Источник: Московский планетарий

MIL OSI