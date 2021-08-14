Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#НПО Лавочкина#ExoMars-201614.08.2021 12:40

Трио кратеров на Марсе

Представленная фотография была сделана 22 марта 2021 года в регионе Лунное плато камерой CaSSIS с борта аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016. Известно, что данный регион покрыт обширными залежами лавы, происходящими, возможно, от расположенных рядом вулканов гор Фарсида.

Фото: Роскосмос / ESA / CaSSIS

В центре данного снимка видны три среднеразмерных ударных кратера со множеством более мелких кратеров вокруг. Если рассмотреть большие кратеры ближе, то можно увидеть слои на внутренней стороне ребра кратера, которые могут представлять собой постепенные стадии накопления потоков лавы в этой зоне.

Научная миссия Trace Gas Orbiter стартовала в 2018 году. Аппарат не только передает потрясающие снимки, но и предоставляет уникальные сведения о газовом составе атмосферы Марса, а также размечает поверхность планеты с точки зрения мест, в которых может присутствовать вода. TGO также будет обеспечивать передачу данных для второго этапа миссии ExoMars — посадочной платформы «Казачок» и ровера «Розалинд Франклин», которые прибудут на Марс в 2023 году. Старт этой миссии запланирован в рамках «астрономического окна» в сентябре-октябре 2022 года с космодрома Байконур.

Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») является головным исполнителем и координатором работ с российской стороны, а также разработчиком и изготовителем десантного модуля и посадочной платформы.

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