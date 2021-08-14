Source: Russia Federal Space

#Роскосмос15.08.2021 00:00

С Днем воздушного флота России!

День Воздушного Флота России — профессиональный праздник авиаторов и работников авиационной инфраструктуры нашей страны. Этот день отмечается ежегодно в третье воскресенье августа в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День Воздушного Флота России». В 2021 году День Воздушного Флота России приходится на 15 августа.

История российского воздушного флота — это великие свершения и открытия, героический труд и легендарные подвиги, высокие достижения и всенародное признание.

Отечественная история авиации насчитывает множество славных страниц. Среди них и первые полеты, и расширение географии маршрутов, и освоение новой техники, и ежедневные трудовые подвиги. За работниками воздушного транспорта стоит ежедневный самоотверженный труд, требующий высочайшей ответственности, глубоких знаний, хладнокровия, умения находить оптимальные решения в самых сложных условиях.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет всех авиаторов с профессиональным праздником!

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