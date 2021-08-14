Совещание о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Совсем недавно, находясь в Челябинской области, мы говорили о ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных аномальными природными явлениями.

Сегодня придётся вернуться к вопросам подобного рода, и прежде всего речь пойдёт о природных пожарах в Республике Якутия, а также о подтоплении ряда населённых пунктов в Крыму и Краснодарском крае.

Конечно, мы видим, понимаем, – и я ещё раз это отмечу, – что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напротив, на Дальнем Востоке – так сложились природные, климатические, атмосферные условия – лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись.

Всё это ещё раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой, но сегодня, конечно, остановимся именно на неотложных, экстренных задачах.

Напомню, что 6 августа мы об этом в Челябинской области говорили, говорили о паводках и природных пожарах. Федеральным ведомствам и региональным властям были даны соответствующие поручения.

Также регулярно, ежедневно получаю доклады и о развитии ситуации в Якутии, на юге России, и в разговоре с Министром МЧС, и с коллегами из регионов, с руководителями регионов. Вижу на экране Министра МЧС Зиничева Зиничев Евгений НиколаевичМинистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Николаевича, он находится сейчас на месте, организует работу.

Как мне доложили, угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населённых пунктов, поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается.

Что касается подтоплений на юге России, то от них наиболее пострадали районы Крыма и Краснодарского края.

Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно.

Конечно, главное – это сохранить жизни и здоровье людей, их имущество. В случае необходимости нужно подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых людей, женщин, особенно беременных женщин.

Даже если прямой опасности от огня нет, для людей, особенно пожилых, с хроническими заболеваниями, угрозу представляют, – конечно, мы знаем об этом, – дым, повышенная концентрация продуктов горения в атмосфере. Об этом хотелось бы тоже сегодня поговорить, и нужно подумать, как создать для людей, которые находятся в этой зоне риска, необходимые условия для того, чтобы здоровье поддержать.

Нужно использовать и проанализировать полученный опыт за прошедшие годы и за прошедшие недели. Правительство, полпреда на Дальнем Востоке [Юрия Трутнева] этот вопрос прошу проработать отдельно и доложить сегодня в ходе нашего совещания. Так же, как и в целом нужно отладить все аспекты, связанные с оказанием материальной, медицинской, социальной помощи пострадавшим.

Обращаю особое внимание и на то, что надо постараться максимально сохранить лесные богатства, разумеется и при проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов, обязательно организовать работу по спасению диких животных, зверей – насколько это возможно, конечно, я понимаю ситуацию, которая там складывается.

Прошу также незамедлительно приступить к всесторонней оценке причинённого ущерба, мы с Евгениев Николаевичем [Зиничевым] говорили об этом, он заверил меня в том, что соответствующая работа Министерством [МЧС] и руководителями регионов проводится.

Нужно принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов. В частности, в Краснодарском крае пострадали одна общеобразовательная школа и шесть детских оздоровительных лагерей.

Хочу подчеркнуть, приближается 1 сентября, – мы об этом хорошо знаем, – начало нового учебного года, поэтому все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу, а социально значимые учреждения должны быть максимально оперативно отремонтированы.

Жду от вас предметных докладов о том, какие дополнительные меры необходимо предпринять для ликвидации последствий стихии, какой объём финансовых средств и других ресурсов для этого потребуется, как в целом планируется вести работу в дальнейшем.

Давайте перейдём к обсуждению этих вопросов.

И вот ещё что: мы с руководителями регионов говорим на эти темы, – я уже упомянул об этом, – практически в постоянном режиме, практически каждый день. Сегодня хотел бы попросить высказаться руководителей муниципалитетов пострадавших территорий. Я просил бы их пригласить сегодня на наше совещание.

Давайте начнём с Министра по чрезвычайным ситуациям. Евгений Николаевич, прошу Вас.

Продолжение следует.

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