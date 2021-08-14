Соболезнования в связи с крушением самолёта Бе-200 в Турции

Source: President of Russia – Kremlin

Министру обороны Сергею Шойгу Шойгу Сергей КужугетовичМинистр обороны дано поручение представить российских военнослужащих, погибших при крушении Бе-200 во время тушения природных пожаров на юго-востоке Турции, к государственным наградам посмертно.

В телеграмме Президента России родным и близким российских военнослужащих, в частности, говорится:

«Российские военнослужащие, члены экипажа самолёта Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике, действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг.

Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции».

Владимир Путин направил также телеграмму Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану Эрдоган Реджеп ТайипПрезидент Турецкой Республики . «Россияне вместе с турками борются со стихийным бедствием, обрушившимся на вашу страну, потому боль утраты объединяет нас. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не покинут их в этот тяжелый час», – говорится в соболезновании главы Российского государства.

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