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#НПО Лавочкина#Корпоративная Академия Роскосмоса14.08.2021 09:08

Проект «Отраслевая система наставничества»

В рамках пилотного проекта внедрения отраслевой системы наставничества Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) выбрано Госкорпорацией «Роскосмос» пилотной площадкой для разработки отраслевых инструментов наставничества. Реализация проекта проходит в несколько этапов. Они включают в себя диагностику ресурсного обеспечения процесса наставничества, оценку и обучение наставников, передачу методологии подготовки наставников.

Представители АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса» 5-6 августа 2021 года провели этап обучения наставников в НПО Лавочкина. В рамках обучения участники изучили особенности наставничества на производстве, роль и ответственность наставника, особенности обучения взрослых людей, методику составления матриц компетенций, теорию трудовой мотивации.

Были освоены технологии проведения производственного инструктажа, инструменты наставничества при постановке задач, организации, планировании, мотивации и обучении наставляемого, способы составления программ и планов обучения, правила эффективной коммуникации, правила контроля и выдачи развивающей обратной связи. Знания, полученные наставниками, помогут им быстро и эффективно передавать свой профессиональный опыт, помогать стажерам в адаптации и при решении производственных задач.

Впереди предстоит этап практического тестирования, где на рабочих метах наставники смогут продемонстрировать свои компетенции. Мы благодарим всех участников проекта за активное подключение к процессу разработки отраслевой модели системы наставничества.

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