Президент поговорил по телефону с семьёй Гавриленко, награждённой орденом «Родительская слава»

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин поговорил по телефону с семьёй Гавриленко из города Надым Ямало-Ненецкого автономного округа – одной из многодетных семей, удостоенной в 2021 году ордена «Родительская слава» и прилетевшей на отдых в Краснодарский край по приглашению главы государства.

В Сочи для Геннадия и Оксаны Гавриленко и их детей была организована экскурсионно-развлекательная программа: они посетили, в частности, горный курорт «Роза Хутор», парк «Ривьера», дельфинарий. Кроме того, семья совершила морскую прогулку и побывала с экскурсией в имеретинском кластере, где проводились зимние Олимпийские игры, в том числе на автодроме.

Президент поинтересовался впечатлениями членов семьи от проводимого отпуска и пожелал им его успешного и благополучного дальнейшего продолжения.

Смотрите также

MIL OSI