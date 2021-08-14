О ходе восстановления электроснабжения потребителей в Краснодарском крае

Source: Russia Ministry of Energy

(обновлено по данным на 12:00 мск 14 августа)

В Краснодарском крае, где из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электросетях, ведутся работы по восстановлению электроснабжения потребителей.

С 17:00 (мск) 13 августа из-за сильного дождя и ветра с порывами до 20 метров в секунду происходят отключения в электросетях 35-110 кВ и 6-10 кВ (ДЗО ПАО «Россети» – ПАО «Россети Кубань», АО «НЭСК-электросети»).

По данным на 12:00 без электроснабжения остаются около 73 500 человек. Мощность отключённых потребителей – 28,5 МВт. Максимально без электроснабжения оставались 108 000 человек.

Восстановительные работы ведут 93 бригады энергетиков (349 специалистов и 95 единиц техники). Минэнерго России держит ситуацию на особом контроле.

14.07.2021

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