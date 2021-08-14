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#НПО Лавочкина#Молодые профессионалы Роскосмоса#WorldSkills14.08.2021 18:47

НПО Лавочкина в преддверии Чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2021»

В Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») состоялся общий сбор команды предприятия, которая примет участие в VI корпоративном Чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса-2021».

Церемония торжественного открытия чемпионата состоится 16 августа 2021 года в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Сборная команда НПО Лавочкина насчитывает 44 человека: 23 участника и 21 эксперт. Команде предстоит состязаться в 15 компетенциях. Подготовка к чемпионату вышла на финальную стадию. Уже в предстоящее воскресенье первые участники и эксперты прибудут на соревновательные площадки для прохождения необходимых инструктажей.

Во встрече приняла участие заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам Ирина Шолохова, которая подчеркнула то, что у каждого участника чемпионата ответственная миссия — представлять свое предприятие, а каждое соревнование — это возможность получить новые знания и обрести ценный опыт. Была проделана огромная подготовительная работа, вложено много человеческих и временных ресурсов. Есть все шансы на победу!

Участников чемпионата с напутственными словами также поприветствовала обладательница золотой медали в компетенции «Рекрутинг» Чемпионата 2020 года Акимова Юлия.

«Верьте в свои силы. Вы все достойны. Прыгнуть выше головы реально, главное выложится по полной. Ничего не бойтесь, Победа ждет вас!», — убеждена Юлия.

Большое значение на встрече команды уделено работе экспертов и их важной и сложной роли в конкурсных компетенциях. Эксперт — это гарант и надежный щит участника. От грамотной и слаженной совместной работы, в том числе психологической поддержки участника напрямую зависят конкурсные оценки. В преддверии старта соревнований все члены команды получили брендированные комплекты одежды и обсудили ряд организационных моментов (подготовка тулбоксов участников, логистические задачи и др.).

Заместитель начальника отдела подготовки и развития персонала Наталия Каминская провела мероприятие на сплочение команды. У каждого члена сборной была возможность представиться и высказать пожелания своим коллегам, в том числе поделиться опытом участия в подобных соревнованиях прошлых лет. Отличным завершением встречи стало выполнение командной задачи придумать для Чемпионата девиз НПО Лавочкина и представить его наглядно в виде плаката. Креативность также в копилке умений нашей сборной.

MIL OSI