Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс14.08.2021 22:50

Залог успеха Татьяны Калугиной

Татьяна Калугина впервые ознакомилась с деятельностью Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в 2012 году на преддипломной практике в конструкторско-технологическом отделе механической обработки, механосборочных и испытательных работ. После окончания Самарского государственного аэрокосмического университета по специальности «проектирование авиационных двигателей и энергетических установок» она устроилась инженером-программистом в бюро программного управления уже знакомого ей технологического отдела, где и работает до сих пор.

В настоящее время в зоне ответственности Татьяны разработка, внедрение и отработка управляющих программ для двух типов станков с ЧПУ механического цеха. Самые «горячие» направления работы молодого специалиста — это создание деталей для комплексов наземного оборудования и по теме перспективного носителя среднего класса «Союз-5». Татьяна знает работу по всей тематике бюро. Ей знакомы почти все фрезерные станки трех механических цехов, а также оборудование в цехе кузнечно-прессовом и термической обработки.

Татьяна Калугина: «Если необходимо изготовить деталь сложной конфигурации, мы всегда обсуждаем с технологом и операторами станка все нюансы, потому что каждый из нас видит работу только со своей стороны, и иногда этого недостаточно. Главное — выстроить правильное деловое взаимодействие со всеми участниками производственного процесса: конструкторскими, производственными подразделениями и технологами, чтобы на выходе получить качественный продукт без недочётов».

В 2015 году Татьяна была финалистом конкурса «ТОП-100 лучших инженеров России» по направлению «Написание программ для станков с ЧПУ» в рамках Всероссийского инженерно-практического форума «Цифровое производство», участвовала в VII молодёжном промышленном форуме «Инженеры будущего — 2018», а по итогам 2020 года вошла в число лучших молодых специалистов центра «Прогресс».

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