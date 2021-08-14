Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Главкосмос#OneWeb14.08.2021 15:32

Вывоз РКН «Союз-2.1б» с КА OneWeb состоится 16 августа

На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний средств выведения космических аппаратов о готовности к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2.1б» по программе OneWeb (миссия № 35). Накануне в монтажно-испытательном корпусе состоялась общая сборка ракеты космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb.

По результатам докладов члены Госкомиссии приняли решение о вывозе ракеты космического назначения и установке ее на стартовом комплексе площадки № 31 «Восток» 16 августа 2021 года. Начало работ по транспортировке намечено в 05:30 по московскому времени, после чего специалисты Госкорпорации «Роскосмос» начнут работы по графику первого стартового дня. В настоящее время там идет активная подготовка к приему ракеты космического назначения.

Запуск 34 новых космических аппаратов спутниковой компании OneWeb запланирован на 20 августа 2021 года. Он станет девятым по программе OneWeb и третьим, выполненным с космодрома Байконур.

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