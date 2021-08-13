Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша#Молодые профессионалы Роскосмоса#WorldSkills13.08.2021 06:31

Центр Келдыша на чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса -2021»

Исследовательский центр имени М.В. Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») примет участие в VI корпоративном чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021», который пройдет с 15 по 20 августа 2021 года. Главная цель чемпионата — повышение престижа технических профессий в ракетно-космической отрасли.

Специалисты Центра Келдыша будут соревноваться по таким компетенциям, как «Сетевое и системное администрирование», «Инженерия космических систем», «Промышленная автоматика», «Корпоративная защита от внутренних угроз», «Электромонтаж».

Генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков: «На нашем предприятии всегда уделяется особое внимание качеству и надежности производства передовой ракетно-космической техники. Эти характеристики напрямую связаны с высоким профессионализмом наших сотрудников. Участие молодых специалистов в чемпионате дополнительно позволяет выявлять профессиональный потенциал сотрудников и сформировать из талантливой молодежи новое поколение, способное сделать рывок в технологическом развитии отрасли».

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