Т. Гигель: Важно, что участниками конкурсных проектов Чемпионата России «Лесоруб XXI века» стали дети

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравила лауреатов премии «Зеленый проект года» −2021.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай поздравила лауреатов премии «Зеленый проект года» — 2021, который прошел внутри трех групп участников: детские сады, школы, центры дополнительного образования страны.

Мероприятие состоялось в рамках VI Чемпионата России «Лесоруб XXI века» в Архангельской области. Его организаторами выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства и правительство Архангельской области.

В церемонии награждения, проходившей в очно-заочном формате, приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации, руководитель рабочей группы по вопросам лесопромышленного комплекса в СФ Юрий Воробьев, ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области представители лесного бизнеса, общественность, участники чемпионата, победители детских проектов.

Проблема сохранения природных богатств государства является ключевой не только для России, но и для всей планеты, поскольку напрямую связана с безопасностью государств

По словам Татьяны Гигель, которая входит в жюри конкурса, проблема сохранения природных богатств государства является ключевой не только для России, но и для всей планеты, поскольку напрямую связана с безопасностью государств.

Организаторы премии «Зеленый проект года» — 2021 поставили перед его участниками задачу раскрыть в конкурсных работах такие темы, как рациональное использование лесов, развитие экологически ответственного, социально выгодного и экономически жизнеспособного использования ресурсов России и их сохранение, сказала сенатор.

«Отношение к природе является показателем нравственного состояния общества. В этом отношении крайне важно, что в конкурсном мероприятии участвовали детские проекты, начиная с детского сада. Именно молодежи предстоит в будущем заниматься вопросами бережного отношения к лесным богатствам страны», — считает сенатор.

По мнению Татьяны Гигель, руководителя проекта «Эколята — молодые защитники природы» при Совете Федерации, сегодня как никогда возрастает роль экологического воспитания детей. «И радует то, что в представленных проектах мы увидели много интересных, новаторских, творческих идей, а также большой потенциал его участников. Большой интерес к конкурсу проявили дети с ограниченными возможностями. Отмечу, что наши дети с большим интересом обращаются к истории своей малой родины. А это является своего рода свидетельством патриотической настроенности подрастающего поколения», — подчеркнула законодатель.

«В этой связи искренне порадовалась за учеников Бирюлинской общеобразовательной школы нашей республики, которые представили на конкурс очень достойную работу и завоевали почетное второе место в дополнительной общеобразовательной программе естественнонаучной направленности «Лесовик», — сказала парламентарий.

Татьяна Гигель убеждена, что премия «Зеленый проект года» будет ежегодным значительным событием в деловой жизни лесного комплекса России и будет способствовать возвращению лесной отрасли страны на ведущие позиции в экономике государства.

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