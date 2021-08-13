С. Белоусов: При создании особо охраняемых природных территорий важно сохранить баланс частных и публичных интересов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил вопрос создания национального парка «Горная Колывань» с главой Змеиногорского района Алтайского края.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края обсудил вопрос создания национального парка «Горная Колывань» с главой Змеиногорского района Алтайского края Евгением Фроловым.

Как отметил сенатор, соответствующая работа уже ведётся в рамках национального проекта «Экология». Национальный парк будет включать в себя территории Третьяковского, Курьинского, Краснощековского и Змеиногорского районов и станет самой большой особо охраняемой природной территорией (ООПТ) в регионе.

По словам Сергея Белоусова, Горная Колывань известна как кладезь полезных ископаемых, — в границах будущего национального парка находятся уникальные геологические памятники природы мирового значения. «Они нуждаются в государственной охране, могут стать объектами для научных исследований и развития экологического туризма».

Использование рекреационного туристического потенциала территорий является крайне перспективным направлением

По мнению законодателя, использование рекреационного туристического потенциала территорий является крайне перспективным направлением. Особый статус при поддержке государства позволит создать на землях ООПТ необходимую инфраструктуру — коммунальную и транспортную, привлечь частных инвесторов, создать новые рабочие места. Все это будет способствовать интенсивному развитию территорий.

Сергей Белоусов обсудил вопрос создания национального парка «Горная Колывань» с главой Змеиногорского района Алтайского края Евгением Фроловым

«Несмотря на очевидные плюсы, есть и сложности. В первую очередь нужно снять все опасения граждан по поводу ограничений, связанных с ведением хозяйственной деятельности. Для этого важно выстроить диалог с местными жителями, разъяснить, что развитие территории, сохранение ее рекреационной составляющей возможно лишь в гармонии с природой», — сказал Сергей Белоусов.

«Уверен, стоит подключить науку и организовать необходимые исследования, в дальнейшем провести общественные слушания, учесть мнения граждан, обеспечив баланс публичных и частных интересов. Только в этом случае мы сможем создать комфортные условия для жизни и отдыха на территории, сохранить рекреационные ресурсы и повысить привлекательность региона», — подчеркнул парламентарий.

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