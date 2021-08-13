Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Молодые профессионалы Роскосмоса#WorldSkills13.08.2021 20:36

Стартует чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса-2021»

В понедельник, 16 августа 2021 года, в 16:00 по московскому времени состоится торжественная церемония открытия VI корпоративного чемпионата по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021». Чемпионат проводится на ежегодной основе и направлен на развитие кадрового потенциала и компетенций для научно-технологического развития ракетно-космической промышленности России.

Более 500 участников из 32 предприятий Роскосмоса в течение 6 дней определят лучшего специалиста отрасли по 20 компетенциям: «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением», «Токарные работы на станках с числовым программным управлением», «Электроника», «Инженерия космических систем», «Инженерный дизайн CAD», «Промышленная автоматика», «Сетевое и системное администрирование», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Инженер-технолог», «Охрана труда», «Рекрутер», «Электромонтаж», «Интернет-маркетинг», «Сварочные технологии», «Лабораторный химический анализ», «Охрана окружающей среды», «Изготовление прототипов», «Неразрушающий контроль», «Аддитивное производство» и «Управление жизненным циклом».

Проведение соревнований по данным компетенциям способствует популяризации инженерно-технических специальностей и профессий российской ракетно-космической отрасли среди молодежи, а также формированию навыков практического решения конструкторских задач по созданию и работе с ракетно-космической техникой.

Присоединиться к прямой трансляции Церемонии открытия можно будет на странице Госкорпорации «Роскосмос» в социальной сети ВКонтакте, а также на YouTube канале «Роскосмос-ТВ».

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