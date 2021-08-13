Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космический урок#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика#РКК Энергия13.08.2021 14:22

Состоялся космический урок «Микробиология и теплица за бортом»

Сегодня, 13 августа 2021 года, Госкорпорация «Роскосмос» совместно с партнерами провела урок по теме «Микробиология и теплица за бортом» — первый из цикла проектных космических уроков по биологии.

Эксперты урока, Герой России, летчик-космонавт РФ Валерий Токарев и профессор Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин рассказали ребятам из Детского технопарка «Кванториум» (г. Томск), Московской губернской универсальной библиотеки (г. Королев), Сибирского федерального университета (г. Красноярск) и Центра «УникУм» при Кузбасском государственном техническом университете (г. Кемерово) о том, как из микрорганизмов получить электричество, какой грунт использовать для растений в космическом пространстве без жидкости, что такое биоспутник и как он способствует изучению влияния космоса на живые организмы.

Вместе с этим космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров с борта Международной космической станции ответили на вопросы участников урока. Ребята узнали о возможности создания космических сельскохозяйственных систем, об экспериментальных возможностях вновь прибывшего лабораторного модуля «Наука», перспективах биореакторов на МКС и проекте «Теплица за бортом».

Образовательно-просветительский проект «Космический урок» проводится на ежегодной основе. В 2021 года планируется проведение 5 проектных и 4 предметных уроков с участием центральной и активных площадок и подключением Международной космической станции. Партнерами Проекта выступают Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), Томский государственный педагогический университет и филиал ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Томск».

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