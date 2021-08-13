Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Тунис13.08.2021 13:24

Роскосмос и Тунис намерены сотрудничать в области пилотируемой космонавтики

В пятницу, 13 августа 2021 года, в городе Москве состоялась рабочая встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с генеральным директором тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Тунисской Республики в Российской Федерации Тарака бен Салема.

Во встрече в дистанционном формате также принял участие Президент Тунисской Республики Каис Саид, дав высокую оценку российско-тунисскому сотрудничеству в области космоса и отметив, что у России и Туниса имеются большие возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы российско-тунисского сотрудничества в области пилотируемых космических полетов, в частности, намерения тунисской стороны осуществить подготовку и запуск в космос женщины-космонавта.

Итогом встречи стало подписание совместного Меморандума о взаимопонимании относительно двустороннего сотрудничества в области пилотируемых космических полетов.

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