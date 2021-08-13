Source: Russian Federation State Statistics Service

Росстат представляет предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) за II квартал 2021 года. Индекс физического объема ВВП во II квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года по предварительной оценке составил 110,3% относительно соответствующего периода 2019 года – 101,7%.

При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в следующих видах экономической деятельности:

пассажирооборот (+250,0%);

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+30,2%);

розничный товарооборот (+23,5%);

оптовый товарооборот (+19,8%);

обрабатывающие производства (+11,4%);

строительство (+10,7%);

грузооборот (+9,9%);

добыча полезных ископаемых (+7,8%);

обеспечение электрической энергией, газом и паром (+7,2%).

Подробнее в ежемесячном докладе «Социально-экономическое положение России» за январь – июнь 2021 года

10 сентября 2021 года Росстат опубликует первую оценку ВВП за II квартал 2021 года. В ней будут представлены номинальный объем, индексы физического объема, дефлятора ВВП, а также отраслевая структура ВВП. Первая оценка будет учитывать поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Банка России.

Справочно:

Предварительная оценка ВВП за II квартал 2021 года выполнена на основе производственного метода.

ВВП, рассчитываемый производственным методом, представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах и чистых налогах на продукты.

Предварительная оценка ВВП за II квартал 2021 года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Более подробная информация представлена здесь и в разделе «Национальные счета».

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