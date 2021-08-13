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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ13.08.2021 20:26

Почти 200 студентов профильных вузов и ссузов прошли практику на Протон-ПМ

С начала 2021 года компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») организовала практику для 197 студентов профильных вузов и ссузов.

С января по август 2021 года производственную и преддипломную практики прошли 56 студентов пермских вузов, 47 из них — с аэрокосмического и механико-технологического факультетов Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Работа организована в рамках договора между предприятием и вузом о практической подготовке обучающихся в профильной организации и целевых соглашений со студентами.

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: «Машиностроительные предприятия Перми сегодня загружены заказами, поэтому высока потребность в квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистах. В связи с этим самыми выигрышными стратегиями в деле привлечения кадров становятся многоступенчатая профориентация и практикориентированное обучение. Это помогает нам выявлять способных ребят, вести их по образовательной траектории и реализовывать потенциал выпускников на реальном производстве».

Восемь выпускников пермского политеха защищали свои дипломные проекты на предприятии. Практику они проходили в технологических бюро цехов, технологическом отделе, управлении информационных систем и технологий. Под руководством наставников ребята готовили дипломы на актуальные для Протон-ПМ темы. По итогам защиты пять выпускников были трудоустроены в техбюро цехов.

Практику на предприятии прошли также 140 учащихся средних специальных учебных заведений, в том числе 60 — из Пермского техникума промышленных и информационных технологий и 51 — из Пермского авиационного техникума имени А.Д. Швецова (ПАТ). Ребята осваивали профессии инженера-технолога, оператора станков с ЧПУ, слесаря механосборочных работ, контролёра, лаборанта химанализа и других.

Анастасия Протасова — выпускница ПАТ этого года, сегодня работает в техбюро цеха 3. Начиная с третьего курса, она училась по дуальной модели, совмещая учёбу с практикой в качестве инженера-технолога и оператора станков с ЧПУ. По словам молодого специалиста, такой подход помог не только быстрее адаптироваться, но и успешнее выполнять производственные задачи:

«В техбюро мне предложили тему дипломного проекта и помогли с его реализацией, а позже — трудоустроили, — говорит Анастасия Протасова. — Сейчас выполнять производственные задачи быстрее и качественнее мне помогает опыт работы на прогрессивных станках, полученный во время практики. Уверена, что раннее знакомство с производством значительно облегчает процесс становления молодого специалиста».

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