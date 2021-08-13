Поздравление Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина с Днём физкультурника

Source: Russia Ministry of Sport

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю работников спортивной отрасли, ветеранов спорта, тренеров, спортсменов и всех любителей спорта с Днём физкультурника!

Сегодня развитие сферы физической культуры и спорта является одной из приоритетных задач государства. С каждым годом любовь к активному образу жизни объединяет всё больше граждан нашей огромной страны. Систематические занятия спортом становятся необходимым шагом на пути к укреплению здоровья нации, способствуют её духовному и физическому совершенствованию.

Россия является ведущей спортивной державой мира. Наши атлеты всегда славились сильным духом, решимостью и несгибаемой волей к победе. Российские спортсмены признаются одними из самых ярких и успешных представителей мирового спортивного сообщества. Наша страна славится богатыми спортивными традициями и гордится своими чемпионами. Всё это, безусловно, мотивирует подрастающее поколение заниматься физической культурой и придерживаться здорового образа жизни.

Благодаря таким федеральным проектам, как «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», мы можем наблюдать за тем, как спортивные секции переполняются молодыми талантами, как растут наши юные чемпионы, а молодёжь все чаще выбирает активные игры на спортивных площадках и тренажёрные залы.

Особую благодарность мы выражаем тем, кто мотивирует детей и подростков на покорение спортивных высот – тренерам, инструкторам, наставникам и, конечно, родителям. Именно они помогают нашим юным спортсменам становиться великими чемпионами.

На прошедшей Олимпиаде в Токио российские спортсмены выиграли 71 медаль в 19 видах спорта, в 10 видах спорта – у нас 20 наград высшего достоинства. Очень много медалей у нашей сборной поистине исторических. Из Токио в Москву вернулись 35 олимпийских чемпионов и 93 призёра – это блестящий результат, которого бы не было без мотивации и титанического труда не только спортсменов, но и тех, кто помогает им в достижении целей.

День физкультурника – это замечательный праздник, который ежегодно объединяет поклонников спорта и здорового образа жизни по всей стране. Уверен, что предстоящее мероприятие подарит его участникам незабываемые впечатления и запомнится дружественной атмосферой!

Министр спорта Российской Федерации

О.В. Матыцин

MIL OSI