Source: Russia – Council of the Federation
На предприятии планируется создать более 280 новых рабочих мест, отметил сенатор.
Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил молочный комбинат в г.Энгельс. Он осмотрел производственные цеха, оборудование и пообщался с руководством компании.
Предприятие одним из первых в стране получило международный сертификат безопасности пищевой продукции. Предполагается производство натурального мороженого из молока без заменителей, с использованием натуральных ингредиентов
Сенатор рассказал, что на предприятии планируется создать более 280 новых рабочих мест. Объем выпуска продукции на новой площадке составит 20 тысяч тонн мороженого в год. Поставлять лакомство будут по России и в соседние страны. «Предприятие одним из первых в стране получило международный сертификат безопасности пищевой продукции. Предполагается производство натурального мороженого из молока без заменителей, с использованием натуральных ингредиентов. Все стадии технологического процесса продуманы, аналогов такой фабрики в Приволжском федеральном округе нет. Для производства будет установлено ведущее мировое оборудование», – отметил парламентарий.
Олег Алексеев добавил, что российское мороженое высоко ценят за рубежом, оно считается одним из самых качественных российских продуктов, а его экспорт с каждым годом показывает уверенный рост. «Подавляющая часть экспорта приходится на ближайших соседей России, а наиболее перспективным направлением для развития экспорта являются азиатские рынки. Китай постоянно увеличивает закупки российского лакомства».
Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил инвестпроект по строительству фабрики мороженого в Саратовской области «Молочный комбинат Энгельсский»
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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил инвестпроект по строительству фабрики мороженого в Саратовской области «Молочный комбинат Энгельсский»
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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил инвестпроект по строительству фабрики мороженого в Саратовской области «Молочный комбинат Энгельсский»
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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил инвестпроект по строительству фабрики мороженого в Саратовской области «Молочный комбинат Энгельсский»
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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил инвестпроект по строительству фабрики мороженого в Саратовской области «Молочный комбинат Энгельсский»
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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил инвестпроект по строительству фабрики мороженого в Саратовской области «Молочный комбинат Энгельсский»
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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил инвестпроект по строительству фабрики мороженого в Саратовской области «Молочный комбинат Энгельсский»
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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил инвестпроект по строительству фабрики мороженого в Саратовской области «Молочный комбинат Энгельсский»
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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил инвестпроект по строительству фабрики мороженого в Саратовской области «Молочный комбинат Энгельсский»
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«Президентом РФ поставлена задача нарастить экспорт продукции агропромышленного комплекса к 2024 году до показателя в 45 миллиардов долларов. На эти цели направлены меры поддержки, действующие в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В частности, по программе льготного кредитования компании-производители молочной продукции могут получать краткосрочные кредиты на приобретение сырья для производства, строительство и обновление предприятий», — сказал Олег Алексеев.
По словам сенатора, поставленная Президентом задача выполнима. «Несмотря на высокую конкуренцию, экспортные позиции наших производителей стабильно усиливаются». Также Олег Алексеев подчеркнул важность государственной поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции.