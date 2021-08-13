Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#OneWeb13.08.2021 14:05

На Байконуре завершена сборка РКН «Союз-2.1б» с КА OneWeb

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур 13 августа 2021 года специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» — Космический центр «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и филиал Ракетно-космического центра «Прогресс» — завершили общую сборку ракеты космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb в рамках миссии № 35.

В соответствии с графиком работ 12 августа состыкованы космическая головная часть (разгонный блок «Фрегат» и аппараты OneWeb под створками обтекателя) с третьей ступенью ракеты «Союз-2.1б». На следующий день эту сборку пристыковали к «пакету» из первых двух ступеней носителя. По завершении данной операции выполнена сборка электрических соединений и смонтированы трубопроводы для термостатирования.

В настоящее время ракета космического назначения установлена на транспортно-установочный агрегат перед вывозом на стартовый комплекс площадки № 31. Замечаний по подготовке составных частей не имеется. На завтра, 14 августа, планируется заседание Госкомиссии о готовности к вывозу ракеты на стартовый комплекс.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и партией из 34 новых космических аппаратов компании OneWeb запланирован на 20 августа 2021 года в 01:23 по московскому времени. Запуск состоится в рамках выполнения контрактов компании «Главкосмос» (дочернее предприятие Роскосмоса) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2») и компанией Starsem.

Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке планеты. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой.

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