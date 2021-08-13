К. Косачев провёл совещание с руководством МПС и ООН по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

Source: Russia – Council of the Federation

На встрече, которая прошла в формате видео-конференц-связи, обсуждались вопросы повестки дня и программы конференции.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в седьмом совместном координационном заседании в формате видеоконференцсвязи, посвященном подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу 2022 года.

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В совещании приняли участие Генеральный секретарь Межпарламентского союза (МПС) Мартин Чунгонг, представители МПС и Генерального секретаря ООН, Департамента ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства, Альянса цивилизаций и ЮНЕСКО.

В центре внимания участников встречи были вопросы формирования и наполнения программы конференции, подготовки приглашений главам государств, правительств и парламентов, религиозным деятелям, представителям гражданского общества и молодежи, организационные моменты, связанные с обеспечением работы конференции.

Константин Косачев

Всемирная конференция организована Межпарламентским союзом в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, Россия выступает в качестве принимающей стороны. Форум пройдет 16–18 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. С инициативой проведения Конференции выступила Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в ходе 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге в 2017 году.

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