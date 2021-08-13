Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов13.08.2021 15:52

Командиры экипажей МКС-66 продолжают сдавать экзамены

Для командира экипажа МКС-66 Антона Шкаплерова и его дублера Олега Артемьева экзаменационная сессия продолжилась испытаниями на специализированном тренажере «Телеоператор».

Этот тренажер предназначен для подготовки космонавтов к реализации режима телеоператорного ручного управления (ТОРУ) причаливанием и стыковкой к узлам российского сегмента МКС беспилотных космических аппаратов: грузовых кораблей, модулей дооснащения и других. Предусмотрена автоматическая стыковка, но если этого не произойдет, необходимо перейти на ручное управление процессами.

В составе экипажа 66-й экспедиции на МКС, которая должна начаться в октябре текущего года, только один профессиональный космонавт, остальные полетят в статусе участников космического полета для реализации художественно-просветительского проекта «Вызов». Ближайшая экспедиция на орбиту будет сопровождаться напряженной работой, в том числе, связанной с расстыковкой и стыковкой различных космических аппаратов. Эти навыки многократно отрабатывались на тренажере «Телеоператор».

В ходе текущей сессии Антону Шкаплерову и его дублеру предстоит сдать еще один экзамен на том же тренажере — по телеоператорному ручному управлению транспортным грузовым кораблем-модулем «Прогресс М-УМ», в составе которого узловой модуль «Причал». Выведение нового модуля на околоземную орбиту и включение в состав российского сегмента МКС планируется в ноябре этого года.

В начале сентября у экипажей МКС-66 начнутся комплексные экзаменационные тренировки. Напомним, что в основной экипаж входят Антон Шкаплеров, Юлия Пересильд и Клим Шипенко, а в дублирующий — Олег Артемьев, Алена Мордовина, Алексей Дудин.

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