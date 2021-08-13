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#НПО Энергомаш#Молодые профессионалы Роскосмоса#WorldSkills13.08.2021 18:21

Команда НПО Энергомаш примет участие в корпоративном Чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса»

В преддверии VI отраслевого Чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы Роскосмоса-2021», который проводится по стандартам World Skills, с командой участников и экспертов Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») встретился начальник управления обучения и развития персонала Валерий Сметанин.

Обращаясь к участникам, Валерий Сметанин сказал: «Вы лучшие специалисты нашего предприятия, гордость, будущее НПО Энергомаш. Желаю, чтобы ваш опыт, знания, профессиональное мастерство, воля к победе были по достоинству оценены экспертамичемпионата. Важно, чтобы в нашей команде вы поддерживали друг друга. Желаю всем успеха, побед!».

В этом году команда НПО Энергомаш участвует в 7 компетенциях. В состав команды вошли: победители конкурса профмастерства НПО Энергомаш «Лучший по профессии», участники предыдущего корпоративного чемпионата и совсем молодые специалисты. Каждый из них пришел в свою профессию по призванию.

Как отметил победитель конкурса «Лучший по профессии — 2021» электрогазосварщик 4 разряда Алексей Ляшенко: «Сварщик — профессия ответственная, почти виртуозная, я отношусь к ней как к творчеству. Участие в чемпионате — это реальная возможность оценить свой профессиональный уровень, узнать и научиться новым приемам работы».

По мнению оператора станков с программным управлением 3 разряда Ирины Игнатовой, выполнять токарные работы на станках с ПУ достаточно сложно, но интересно. Кстати, к нынешнему чемпионату Ирину подготовил эксперт в данной компетенции, инженер-технолог Алексей Деркач — участник чемпионата Роскосмоса 2019 года и призер чемпионата 2020 года (2 место). Он уверен, что Ирина сможет показать хороший профессиональный уровень и добиться высокого результата.

Надеются на победу и ведущий инженер-программист Алексей Кочетов и его эксперт — ведущий инженер-технолог Антон Егоров, которые попробовали свои силы в прошлогоднем чемпионате Роскосмоса и рассчитывают улучшить результат в нынешнем году.

«Конкурс позволяет проявить свои лучшие навыки и компетенции, сравнить свои знания и профессиональный уровень с уровнем специалистов на других предприятиях, — подчеркнула лидер команды Энергомаша, начальник центра подготовки персонала Елена Федина, — Кроме того, это уникальная возможность обмена опытом и знаниями со своими коллегами по отрасли и профессии».

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