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#Красмаш#Молодые профессионалы Роскосмоса#WorldSkills13.08.2021 22:33

Команда Красмаша готова к участию в Чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса-2021»

В воскресенье, 15 августа 2021 года, состоится открытие VI корпоративного Чемпионата профессионального мастерства по стандартам Worldskills «Молодые профессионалы Роскосмоса-2021». Красноярский машиностроительный завод (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на мероприятии будет представлять команда из шести человек — участников конкурса профмастерства и экспертов-компатриотов.

В компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» выступит оператор станков с программным управлением 5 разряда 59 цеха Дмитриев Никита, в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» — наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 4 разряда 18 цеха Василий Маланкин, в «Сварочных технологиях» свое мастерство проявит электросварщик ручной сварки 5 разряда 18 цеха Сергей Маюров.

В течение месяца молодые специалисты наращивали свои профессиональные навыки на курсах спецподготовки от предприятия, где подтягивали теоретические знания и практиковались в выполнении изделий по аналогии с конкурсными работами прошедших лет. Помогали им в этом опытные наставники: ведущий инженер — технолог Чернышев Вадим, ведущий инженер — технолог Королёв Сергей, инженер-технолог 1 категории Сосков Евгений (представители 96 отдела), ведущий инженер — технолог Панфилов Максим и электросварщик ручной сварки 6 разряда Юрий Островень (работники службы 102).

Двое из команды конкурсантов уже имеют опыт участия в чемпионатах по стандартам WorldSkills — это молодой специалист Дмитриев Никита, который неоднократно принимал участие в соревнованиях во время учебы в техникуме, и Василий Маланкин, который в 2019 году занял четвертое место на Чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса» в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

«В этом году очень серьезный уровень подготовки на предприятии — как теоретический, так и практический. И я надеюсь на более высокие результаты. Шансы на победу есть у всех участников, важно собраться и справиться с волнением», — сказал Василий Маланкин.

Сопровождать участников на мероприятии будут эксперты-компатриоты: ведущие инженеры-технологи Вадим Чернышев, Сергей Королев и Максим Панфилов. Сергей Королев уже третий раз выступает в качестве эксперта-компатриота на соревнованиях по стандартам Worldskills. По его словам, существуют свои нюансы при выполнении конкурсных работ.

«Задание дается такой сложности, чтобы выполнить полностью его было практически нереально, т.е. чтобы даже самому опытному участнику было к чему стремиться. Поэтому здесь важна не спешка, а внимание и аккуратность. Главное — ничего не упустить в процессе изготовления. Здесь допуски в 2-3 сотых, которые контролирует группа обмера. И если есть „заусенцы“ на детали, то группа обмера проводит измерения по ним, а это значит, размеры уже будут неверные», — поделился опытом Сергей Королев.

В понедельник, 16 августа 2021 года, состоится жеребьевка, и станет известно, в какие дни будут выступать участники от предприятия. Фрезеровщикам, токарям и сварщикам предстоит за четыре часа выполнить одну деталь высокой сложности, максимально проявляя свое профессиональное мастерство.

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