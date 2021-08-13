Г. Карасин: Предложения от различных политических сил Грузии, направленные на нормализацию российско-грузинских отношений, важны и учитываются

Source: Russia – Council of the Federation

Диалог между двумя странами продолжается, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области прокомментировал состояние российско-грузинских отношений.

Смотрите также

«Ведется планомерная работа, есть определенный прогресс. Предложения от различных политических сил Грузии, направленные на нормализацию отношений, важны и учитываются», — сказал парламентарий.

Двусторонний диалог продолжается с 2012 года, в том числе с использованием диалогового канала Карасин – Абашидзе

Сенатор отметил, что двусторонний диалог продолжается с 2012 года, в том числе с использованием диалогового канала Карасин – Абашидзе. «Невзирая на все сложности, которые появились у нас с Грузией после того, как в 2008 году Тбилиси разорвал дипломатические отношения, мы продолжаем кропотливую работу по поручению руководства двух стран».

По словам парламентария, регулярно обсуждаются все конкретные вопросы двусторонних отношений, включая торгово-экономические, транспортные, гуманитарные проблемы. «Грузия и Россия – близкие страны, поэтому всегда много вопросов, которые нуждаются в обсуждении. Наш формат действует, даже несмотря на пандемию. К сожалению, более года мы не проводили очных встреч, но активно задействовали режим видеоконференции и довольно часто выходим на связь, чтобы обсуждать вещи, решение которых нельзя отложить. Это и режим работы КПП Казбеги/Верхний Ларс на границе между нашими странами, это и контакты между людьми, какие‑то сложные моменты, которые возникают у нас в торгово-экономических отношениях».

Григорий Карасин считает важным, что контакты продолжают работать, получают позитивную оценку как в Москве, так и в Тбилиси. «Будем наращивать усилия, чтобы отношения шли по дороге нормализации».

Ранее один из лидеров «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили опубликовала на странице в Facebook текст открытого письма, в котором партия просит Президента России о содействии в деле возобновления сотрудничества, в том числе в организации совместных медиа, культурных и социальных проектов.

В пресс-службе Кремля заметили, что «российско-грузинский диалог продолжается», в том числе в рамках международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, а также на двусторонней основе с использованием неформального диалогового канала Карасин — Абашидзе. «Благодаря этому были достигнуты некоторые результаты в торговой и гуманитарной областях».

MIL OSI