Государственный музей спорта и федеральный оператор ГТО Минспорта России рассказывают о буднях советских физкультурников

Source: Russia Ministry of Sport

В преддверии Дня физкультурника, который в этом году отмечается 14 августа, Государственный музей спорта и федеральный оператор ГТО Минспорта России запускают серию интернет-постов об интересных фактах из жизни советских физкультурников и особенностях советского комплекса «Готов к труду и обороне СССР», которому в этом году исполнилось 90 лет.

В жизни советских граждан физическая культура занимала важное место. Активный образ жизни пропагандировался повсеместно – плакаты, радио, массовые мероприятия, телевидение. Череда исторических постов расскажет о том, насколько спорт был органичной частью жизни советских людей. В СССР комплекс ГТО обеспечивал гармоничное физическое развитие детей и молодёжи, помогал сохранить здоровье и творческую активность людям зрелого и пожилого возраста, позволял выявить спортивные таланты.

В историческом цикле будет рассказываться об обычной жизни советских любителей спорта. Например, в одном из постов разговор пойдёт о вопросе гигиены во время занятий физической культурой. Согласно постановлению ЦК РКП(б) от 1925 года в разделе «Личная и общественная гигиена» объясняется, как часто и в какой последовательности спортсмен должен принимать ванну, умываться, ухаживать за кожей и так далее.

Все истории рассказаны посредством редких исторических фотографий, предоставленных Государственным музеем спорта. Яркие архивные фото иллюстрируют уровень воспитания целого поколения людей, готовых к преодолению трудностей, показывая не только физические возможности, но и силу духа.

Исторический экскурс проходит с 9 по 17 августа.

Пресс-служба Минспорта России

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