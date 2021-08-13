Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный13.08.2021 17:18

Восточный посетили спортсмены Федерации Киокушинкай карате

Космодром Восточный посетили ученики Амурского отделения Российской Национальной Федерации Киокушинкай карате. 13 юных спортсменов познакомились с устройством Стартового комплекса для ракеты-носителя «Союз-2» и монтажно-испытательного корпуса ракет-носителей.

Они также посетили музей Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), где при помощи креславиртуальной реальности ощутили себя настоящими космонавтами.

Тематические выезды и тренировки в городах и районных центрах области у спортсменов проводятся в рамках авторской программы «Дальневосточный рубеж», направленной на пропаганду здорового образа жизни и развития спорта.

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