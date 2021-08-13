Source: Russia – Council of the Federation

Сегодня в университете обучаются более 11,5 тысяч студентов, сказал сенатор.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики сообщил о завершение второго этапа строительства главного учебного корпуса Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ).

Сенатор подчеркнул, что торжественное открытие здания приурочили к 70-летию со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Введен в строй новый комплекс зданий, в котором, помимо блоков общежития и актового зала, будет располагаться музей и главный архив университета

По словам Мохмада Ахмадова, сегодня в университете обучаются более 11,5 тысяч студентов. «Введен в строй новый комплекс зданий, в котором, помимо блоков общежития и актового зала, будет располагаться музей и главный архив университета. Благодаря новому комплексу зданий вуз теперь сможет эффективнее вести международную деятельность и принимать студентов со всего мира», — заявил сенатор.

Парламентарий сообщил, что в общежитие общей вместимостью 896 мест первыми заселят иностранных студентов, которые сделали выбор в пользу ГГНТУ.

Торжественное открытие главного учебного корпуса Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ)

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Торжественное открытие главного учебного корпуса Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ)

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Торжественное открытие главного учебного корпуса Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ)

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Торжественное открытие главного учебного корпуса Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ)

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Торжественное открытие главного учебного корпуса Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ)

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Торжественное открытие главного учебного корпуса Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ)

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Торжественное открытие главного учебного корпуса Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ)

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Торжественное открытие главного учебного корпуса Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ)

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По словам ректора ГГНТУ Магомеда Минцаева, строительство комплекса зданий университета было разбито на три пусковые очереди. Первая из них была сдана в эксплуатацию в 2012 году. Ее ввод позволил частично решить вопросы качественной подготовки студентов вуза и увеличения количества мест для учащихся.

«Завершение строительства второй очереди здания решает проблему нехватки помещений для учебного процесса и проживания. Ввод в эксплуатацию комплекса позволит увеличить прием студентов из других регионов и решить проблему еще с одним обязательным критерием эффективности вуза – международной деятельностью», — уверен Магомед Минцаев.

В мероприятии приняли участие председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев, руководители региональных министерств и ведомств.

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