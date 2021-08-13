Source: Russia Federal Space

#ВДНХ#РКК Энергия#Памятная дата14.08.2021 01:30

Бесплатные лекции о главном конструкторе Сергее Королеве и космической медицине на ВДНХ

14 августа 2021 года в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пройдут бесплатные тематические экскурсии «Люди и космос» и лекция «Космическая кузница: ОКБ-1», приуроченные к 75-летию Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). 15 августа там же состоится бесплатная лекция «Сердце космонавта под контролем».

14 августа в 13:00, 15:00 и 17:00 посетителей центра «Космонавтика и авиация» ждут экскурсии «Люди и космос», которые приурочены к 75-летию со дня основания российской Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (прежние названия — ОКБ-1 НИИ-88, НПО «Энергия») — предприятия-разработчика и производителя первого искусственного спутника Земли, ракеты Р-7, пилотируемых космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», грузовых кораблей «Прогресс», головной организации по созданию и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС). Юбилей организации будет отмечаться 26 августа 2021 года.

На экскурсиях можно будет узнать о конструкторах, чья работа сделала возможным покорение космоса, о деятельности РКК «Энергия» и других предприятий, участвующих в создании космической техники. Количество участников каждой экскурсии — не более 20 человек, возрастные ограничения — 12+. Необходима предварительная регистрация.

14 августа в 16:30 к 75-летию со дня образования корпорации «Энергия» на площадке центра молодежного инновационного творчества «Робошкола» пройдет бесплатная лекция «Космическая кузница: ОКБ-1». Экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Александр Яровитчук расскажет о знаменитом главном конструкторе Сергее Павловиче Королеве и его соратниках. Он возглавлял предприятие в течение почти 20 лет. Количество участников лекции — не более 20 человек, возрастные ограничения — 12+. Запись по предварительной регистрации.

15 августа в 14:00 в центре «Космонавтика и авиация» пройдет бесплатная лекция «Сердце космонавта под контролем». Ее проведет кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы Института медико-биологических проблем Российской академии наук Елена Лучицкая.

Она расскажет, каким образом перестраивается работа сердца, сколько часов в день надо заниматься спортом, чтобы вернуться домой «на своих ногах», что такое система «Светофор» и как она позволяет оценить здоровье космонавтов. Необходима предварительная регистрация. Количество участников — не более 40 человек, возрастные ограничения — 10+.

Это мероприятие откроет цикл лекций «Записки космического врача», который будет проходить в рамках проекта «Знание. ВДНХ» в партнерстве с Институтом медико-биологических проблем РАН. Лекторы будут рассказывать об особенностях космической медицины один-два раза в месяц по выходным.

Участники программы лояльности «Друзья ВДНХ» получают скидку на билеты в центр «Космонавтика и авиация». Полный перечень площадок партнеров программы доступен и обновляется на странице программы на сайте ВДНХ. Со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 в рамках акции «Счастливые часы» вход в центр «Космонавтика и авиация» бесплатный, количество билетов ограничено.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям музейно-выставочных площадок необходимо придерживаться социальной дистанции, носить маски и перчатки. Более подробную информацию о профилактических мерах на ВДНХ можно получить здесь.

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