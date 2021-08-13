А. Шевченко: Практика инициативного бюджетирования имеет высокий потенциал для обновления социально значимых объектов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в рабочей поездке губернатора Оренбургской области.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательно (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области принял участие в рабочей поездке губернатора Дениса Паслера ПаслерДенис ВладимировичГубернатор Оренбургской области по муниципальным образованиям Грачевского и Красногвардейского районов.

В ходе мероприятия глава региона и сенатор побывали на полях фермерского хозяйства, осмотрели здание сельской школы села Кинзелька, где идет капитальный ремонт в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» и встретились с представителями общественности.

На территории крупнейшего крестьянско-фермерского хозяйства Красногвардейского района «Фия» состоялась беседа с руководством предприятия и муниципалитета о решении актуальных вопросов. В частности, был поставлен вопрос о необходимости ремонта дороги от границы Красногвардейского района до села Ишалка.

Андрей Шевченко принял участие в рабочей поездке губернатора Дениса Паслера по муниципальным образованиям Грачевского и Красногвардейского районов

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Андрей Шевченко принял участие в рабочей поездке губернатора Дениса Паслера по муниципальным образованиям Грачевского и Красногвардейского районов

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Андрей Шевченко принял участие в рабочей поездке губернатора Дениса Паслера по муниципальным образованиям Грачевского и Красногвардейского районов

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Андрей Шевченко принял участие в рабочей поездке губернатора Дениса Паслера по муниципальным образованиям Грачевского и Красногвардейского районов

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Андрей Шевченко принял участие в рабочей поездке губернатора Дениса Паслера по муниципальным образованиям Грачевского и Красногвардейского районов

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Представители предприятия выразили готовность поддержать муниципалитет, оплатив часть работ.

Стабильная работа крестьянско-фермерских хозяйств Оренбуржья вносит свой вклад в построение устойчивой системы продовольственной безопасности страны

Андрей Шевченко отметил, что стабильная работа крестьянско-фермерских хозяйств Оренбуржья вносит свой вклад в построение устойчивой системы продовольственной безопасности страны.

В селе Плешаново состоялась встреча с жителями, на которой были затронуты темы строительства площадки ГТО и детской игровой площадки, организации уличного освещения на территории ряда сёл, комплексного ремонта ФАПов, а также расширение зоны уверенного приёма сотовой связи.

«Практика инициативного бюджетирования показывает, что этот механизм можно и нужно использовать для обновления социально значимых объектов. Можно также говорить об активизации участия населения в местном развитии и обсуждении приоритетных проектов в рамках инициативного бюджетирования», — подчеркнул сенатор.

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