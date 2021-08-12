Ю. Воробьев: При рациональном подходе, сбережении всех компонентов леса будет обеспечено возобновление его природных ресурсов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии VI Чемпионата России «Лесоруб XXI века».

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области принял участие в открытии VI Чемпионата России «Лесоруб XXI века». Чемпионат проводится на территории Устьянского муниципального района Архангельской области с 2015 года. В нем принимают участие представители из 15 регионов России, а также шести стран.

Сохранение окружающей среды, обеспечение комфортных и безопасных условий для жизни — приоритетные цели развития нашей страны

Как отметил Юрий Воробьев, сохранение окружающей среды, обеспечение комфортных и безопасных условий для жизни — приоритетные цели развития нашей страны.

Парламентарий подчеркнул, что достижение этих целей невозможно без рационального использования природных ресурсов, сохранения и приумножения лесов. Важной составляющей рационального использования лесных ресурсов является этап заготовки древесины с использованием самого современного оборудования и технологий с соответствующим кадровым обеспечением.

«При рациональном подходе, сбережении и сохранении всех компонентов леса будет обеспечено и возобновление всех его природных ресурсов. В этой связи проведение VI Чемпионата России «Лесоруб XXI века» приобретает особую актуальность», — указал Юрий Воробьев.

По его словам, Чемпионат — не только профессиональная и дискуссионная площадка, но и выставка лучших практик и инициатив в области неистощительного и рационального использования этого возобновляемого природного ресурса.

Сенатор пожелал всем участникам Чемпионата успешного прохождения всех этапов соревнований и побед.

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