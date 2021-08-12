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#НПО Энергомаш#Игорь Арбузов12.08.2021 10:11

Энергомаш помогает молодым специалистам приобрести жилье на льготных условиях

Восемь молодых специалистов Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на этой неделе получили право на субсидии для приобретения жилья. Долгожданные документы нашим коллегам вручил Губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Счастливыми обладателями жилищных сертификатов стали слесарь-сборщик двигателей 4 разряда Владимир Абрамов, оператор станков с программным управлением 5 разряда Александр Давыдов, ведущий инженер-технолог Александр Епифанов, механик 2 группы испытательного отдела Денис Захарутин, инженер-технолог 1 категории Исмаил Назиров, начальник участка производства цеха энергетического обеспечения Борис Сосюра, инженер 1 категории Алексей Фролов, главный специалист отдела аудиторов Иван Чепижко.

«Помощь с жильём для молодых кадров — часть социальной политики Энергомаша. Предприятие будет и впредь поддерживать молодых высококвалифицированных специалистов при получении социальной ипотеки, — прокомментировал событие генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов. — Нам важно, чтобы у человека был решён жилищный вопрос и он спокойно работал, не забивая себе голову бытовыми проблемами. Искренне поздравляю наших молодых коллег!»

Специалисты НПО Энергомаш уже четвертый год участвуют в «Социальной ипотеке». В ее рамках Московская область предоставляет участникам субсидию на оплату первоначального взноса по ипотеке. Размер субсидии зависит от состава семьи. Затем в течение 10 лет правительство региона будет оплачивать основную сумму долга. Энергомашевцы будут оплачивать только проценты по кредиту.

Специалисты управления социальной политики Энергомаша помогли молодым работникам нашего предприятия собрать пакеты документов, чтобы подать заявки и стать участниками подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище». Претенденты должны соответствовать нескольким основным критериям, таким как профессиональная квалификация, стаж работы, наличие научных публикаций и другим.

После получения сертификатов на субсидию, нашим коллегам предстоит выбрать свою будущую квартиру и заключить ипотечный договор с банком.

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