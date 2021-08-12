Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#МКС12.08.2021 12:34

Успешный пуск ракеты-носителя «Антарес» обеспечили двигатели РД-181

В среду, 11 августа 2021 года, в 01:01:55 по московскому времени ракета-носитель Antares-230+ с американским грузовым кораблём Cygnus NG-16 [S.S. Ellison Onizuka] стартовала с космодрома на о. Уоллопс (шт. Вирджиния, США).

Успешный пуск ракеты-носителя Antares-230+ обеспечили двигатели РД-181, работавшие на первой ступени, произведенные в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Космический корабль Cygnus доставит на Международную космическую станцию полезный груз, в том числе оборудование и материалы для проведения научных исследований. Ожидается, что Cygnus прибудет на МКС 12 августа.

Корабль назван в честь первого отправившегося в космос американского астронавта с азиатскими корнями Эллисона Онизуки (1946-1986).

Фото: Zshaul Adventures

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