Т. Гигель: Введение новой школы позволит решить ситуацию с двухсменностью в столице региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в закладке капсулы с обращением к будущим поколениям учащихся на строительной площадке.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки по региону приняла участие в церемонии закладки капсулы на строительной площадке национальной общеобразовательной школы №7 в городе Горно-Алтайске.

На торжественном мероприятии со словами приветствия выступили глава региона Олег Хорохордин, сенатор РФ Александр Карелин, КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области депутат Государственной Думы Иван Белеков, глава администрации Горно-Алтайска Ольга Сафронова, директор МБОУ «СОШ №7 г. Горно-Алтайска» Оксана Чендыева, учитель математики, Почетный работник общего образования Российской Федерации Тамара Уханова.

По мнению парламентария, важно, что руководство страны уделяет повышенное внимание вопросам строительства новых школ. «Сдаваемые сегодня под ключ общеобразовательные учебные учреждения — это не только ввод новых зданий. Построенные в рамках национального проекта «Образование», они высокотехнологичны и комфортны. Интерактивные классы, спортзалы, просторные кабинеты создают все условия, чтобы учебный процесс в них проходил на современном уровне», — подчеркнула Татьяна Гигель.

Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки по региону приняла участие в церемонии закладки капсулы на строительной площадке национальной общеобразовательной школы №7 в городе Горно-Алтайске

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Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки по региону приняла участие в церемонии закладки капсулы на строительной площадке национальной общеобразовательной школы №7 в городе Горно-Алтайске

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Александр Карелин

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Церемония закладки капсулы на строительной площадке национальной общеобразовательной школы №7 в городе Горно-Алтайске

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Церемония закладки капсулы на строительной площадке национальной общеобразовательной школы №7 в городе Горно-Алтайске

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Церемония закладки капсулы на строительной площадке национальной общеобразовательной школы №7 в городе Горно-Алтайске

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Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки по региону приняла участие в церемонии закладки капсулы на строительной площадке национальной общеобразовательной школы №7 в городе Горно-Алтайске

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Церемония закладки капсулы на строительной площадке национальной общеобразовательной школы №7 в городе Горно-Алтайске

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Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки по региону приняла участие в церемонии закладки капсулы на строительной площадке национальной общеобразовательной школы №7 в городе Горно-Алтайске

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Церемония закладки капсулы на строительной площадке национальной общеобразовательной школы №7 в городе Горно-Алтайске

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Сенатор отметила, что у школы №7 непростая судьба. С момента ее образования в 1991 году она работает в арендуемом приспособленном помещении. И в течение всех 30 лет своего существования вопрос о строительстве нового здания звучал на всех площадках, но сроки постоянно сдвигались.

Сенатор считает, что начало строительства этой школы не только важное, но и очень ожидаемое событие. Она выразила сожаление, что этого дня не дождалась ее основатель, первый директор Юлия Григорьевна Сакашева, а многие ее сподвижники уже находятся на заслуженном отдыхе.

Мечта учеников и педагогического коллектива в скором времени осуществится, и школа будет сдана в оговоренные проектом сроки

Татьяна Гигель считает, что мечта учеников и педагогического коллектива в скором времени осуществится, и школа будет сдана в оговоренные проектом сроки. Подрядная организация уже приступила к первому этапу строительно-монтажных работ и обязуется к декабрю выполнить все плановые мероприятия, в том числе возведение фундамента, строительство двух блоков, а также проведение ряда инженерных коммуникаций.

По словам сенатора, новая школа, рассчитанная на 750 мест, позволит расшить ситуацию с двухсменностью в столице республики.

«Значимость этой школы трудно переоценить. В ее стенах учатся дети со всей республики. И педагогический коллектив старается вложить в своих воспитанников самые современные и востребованные знания, в том числе по родному алтайскому языку и культуре. В условиях глобализации это очень важно для самоидентификации народа», — отметила законодатель.

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