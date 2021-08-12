Source: Russia Federal Space

#Роскосмос12.08.2021 09:30

С Днем воздушно-космических сил России!

12 августа отмечается день воздушно-космических сил России! Именно в этот день в 1912 году был подписан приказ, вводивший штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.

В 2015 году Военно-воздушные силы были объединены с войсками воздушно-космической обороны и составили новый вид вооружённых сил — Воздушно-космические силы, который в соответствии с указом президента России с 1 августа приступил к выполнению поставленных задач.

Поздравляем наших военных коллег, Сергея Владимировича Суровикина, командование и боевой расчет Плесецка с Днем воздушно-космических сил России!

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