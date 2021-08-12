Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космический урок#РКК Энергия12.08.2021 17:17

Стартует новый цикл проекта «Космический урок»

В пятницу, 13 августа 2021 года, в 10:45 по московскому времени Госкорпорация «Роскосмос» совместно с партнерами в рамках проекта «Космический урок» открывает новый цикл проектных уроков по теме «Космическая биология» с прямым включением с борта Международной космической станции.

На первом уроке ребята из Детского технопарка «Кванториум» (г. Томск), Московской губернской универсальной библиотеки (г. Королев), Сибирского федерального университета (г. Красноярск) и Центра «УникУм» (г. Кемерово) совместно с экспертами и космонавтами Роскосмоса Олегом Новицким и Петром Дубровым, находящимися на борту Международной космической станции, обсудят биологические и микробиологические эксперименты, расскажут о создании модуля-оранжереи, изучении микроорганизмов для создания безопасной среды для жизни человека на Земле и на станциях.

К уроку также присоединяться эксперты: Герой России, летчик-космонавт РФ Валерий Токарев и профессор Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин. Присоединиться к прямой трансляции урока можно будет на странице Госкорпорации «Роскосмос» в социальной сети ВКонтакте.

Образовательно-просветительский проект «Космический урок» проводится на ежегодной основе. В 2021 года планируется проведение 5 проектных и 4 предметных уроков с участием центральной и активных площадок и подключением Международной космической станции. Партнерами Проекта выступают Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), Томский государственный педагогический университет и филиал ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Томск».

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