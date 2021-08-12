О. Алексеев принял участие в открытии 12-й сельскохозяйственной выставки «Саратов Агро. День Поля. 2021»

Source: Russia – Council of the Federation

Экспозиция является крупнейшей площадкой для демонстрации новейших технологий и сельскохозяйственной техники, отметил сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие в открытии 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021», которая собрала представительный состав участников. Сенатор вручил приветственный адрес от председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Формат мероприятия позволяет познакомиться с последними достижениями в сфере агропромышленного комплекса, обменяться опытом и наладить новые деловые контакты

Олег Алексеев отметил, что формат мероприятия позволяет познакомиться с последними достижениями в сфере агропромышленного комплекса, обменяться опытом и наладить новые деловые контакты. Мероприятие, в котором участвовал губернатор Валерий Радаев, РадаевВалерий ВасильевичГубернатор Саратовской области заместитель председателя правительства области Роман Ковальский, прошло на специально подготовленном поле, расположенном в черте города на открытой площади свыше 50 тыс. кв. м.

Открытие 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в открытии 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021»

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Открытие 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в открытии 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в открытии 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021»

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Олег Алексеев

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в открытии 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в открытии 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в открытии 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021»

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Открытие 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в открытии 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в открытии 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в открытии 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в открытии 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021»

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие в открытии 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021»

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Открытие 12-й Сельскохозяйственной выставки «День Поля — 2021»

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По словам сенатора, в рамках деловой программы прошли мероприятия по развитию сельскохозяйственной отрасли, демонстрационные показы техники и оборудования. «В этом году более 165 компаний из 20 регионов России представляют на выставке свою продукцию, которая охватывает все сферы АПК. Радует, что на площадке представлены новые отечественные разработки и модели сельскохозяйственной техники, в том числе машины для мелиорации саратовской разработки», – отметил Олег Алексеев.

Сенатор рассказал, что Саратовская область — один из ведущих сельскохозяйственных регионов России. «По производству подсолнечника регион на первом месте в стране, по экспорту продукции агропромышленного комплекса и сбору овощей первый в Приволжском федеральном округе. Саратовская область входит в число субъектов-лидеров по темпам обновления сельскохозяйственной техники», – подчеркнул парламентарий.

Парламентарий отметил, что комплексная агропромышленная выставка является крупнейшей площадкой, которая с каждым годом показывает рост количества компаний-участников, а экспозиция становится интереснее.

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