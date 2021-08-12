Н. Журавлев: Необходимо дальнейшее совершенствование деятельности БКИ в целях борьбы с мошенничеством на рынке кредитования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор высказал ряд предложений для подготовки законопроекта по Бюро кредитных историй ко второму чтению.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области считает, что предложение Национального совета финансового рынка по внесению СНИЛС и ИНН в качестве дополнительных идентификаторов кредитной истории заслуживает внимания и может быть рассмотрено со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе при подготовке законопроекта по Бюро кредитных историй ко второму чтению.

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Накануне НСФР направил в Банк России письмо с предложением внести в число идентификаторов кредитной истории СНИЛС и ИНН. Согласно положениям Банка России, поиск информации о гражданине РФ проводится по его действующему паспорту и двум предыдущим. Однако в соответствии с Постановлением Правительства РФ, с 16 июля вписывать данные предыдущих паспортов в действующий стало необязательно.

Николай Журавлев отметил, что вариант замены паспорта в качестве уловки мошенников встречался и ранее. «Схема заемщиков с плохой кредитной историей, связанная с утерей паспорта и получением кредита по новому документу, не новая. Отсутствие информации о выданных ранее паспортах может дополнительно простимулировать мошенников», — заявил сенатор.

Сведения из систем, к которым есть доступ у финансовых организаций, не всегда дают полную своевременную картину о потенциальном заемщике

«Сведения из систем, к которым есть доступ у финансовых организаций, не всегда дают полную своевременную картину о потенциальном заемщике. Для оценки заемщиков у банков есть свои внутренние инструменты проверки платежеспособности граждан. И это достаточно серьезный скоринг. Но сегодня по закону «О кредитных историях» ИНН и СНИЛС не являются обязательными данными, которые необходимо сообщать в БКИ», — сказал Николай Журавлев.

«Совет Федерации совместно с другими заинтересованными ведомствами уже не первый год продолжает работу по совершенствованию деятельности Бюро кредитных историй. Очередной законопроект, внесенный в конце весенней сессии, в деталях дорабатывает нюансы, связанные с его повседневной работой. В том числе, в нем указаны изменения по совершенствованию механизма формирования кредитной истории», — подчеркнул вице-спикер СФ.

Также парламентарий отметил важность законопроекта по показателю долговой нагрузки (ПДН). «Этот документ, который будет дорабатываться ко второму чтению, предусматривает установление обязанности банков и микрофинансовых организаций проводить проверку имеющихся у потенциального заемщика кредитных обязательств, рассчитывать ПДН и информировать о нем заемщика до того, как он взял кредит. Это будет способствовать снижению закредитованности через уменьшение выдачи кредитов тем, кто уже имеет высокий показатель долговой нагрузки», — заключил он.

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