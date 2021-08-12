М. Кавджарадзе: В Липецкой области предприниматели социальной сферы получат гранты

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор сообщил о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В Липецкой области успешно применяются меры по поддержке малого и среднего предпринимательства занятых в социальной сфере. Руководство региона уделяет особое внимание работе именно с этой категорией предпринимателей, сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области Максим Кавджарадзе. КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области

Предпринимателям социальной сферы оказывается всесторонняя поддержка региональной власти, поскольку их инициативы способствуют повышению уровня жизни людей в области

«Предпринимателям социальной сферы оказывается всесторонняя поддержка региональной власти, поскольку их инициативы способствуют повышению уровня жизни людей в области. Кроме того, качественное и профессиональное взаимодействие руководства Липецкой области с предпринимателями улучшает климат для малого и среднего бизнеса в Липецкой области», — отметил сенатор.

Для получения гранта предприниматель должен быть включен в реестр социальных предприятий и иметь уже реализованный проект в социальной сфере. Средства выделяются в рамках регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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