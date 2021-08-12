Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Персеиды12.08.2021 06:50

Максимум яркого метеорного потока Персеиды

В августовские ночи жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым популярным и ярким «звездным ливнем» года — в середине августа наступает максимум яркого и мощного метеорного потока Персеиды! Условия наблюдения Персеид в 2021 году, при безоблачной погоде — наилучшие. Луна 8 августа пройдет фазу новолуния и не помешает наблюдениям метеоров.

В ночь с 12 на 13 августа ожидается пик знаменитого летнего «звездопада» Персеиды. При благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту. Персеиды обещают быть лучшим «звездопадом» года.

Название Персеиды произошло от названия созвездия Персей, из которого, если присмотреться, вылетают метеоры, эти «падающие звезды». Область вылета метеоров называется радиантом метеорного потока. Радиант Персеид находится в созвездии Персей, которое в августе можно видеть всю ночь. Для наблюдателя в средней полосе России в районе полуночи созвездие Персей располагается в северо-восточной части неба. Персей начинает свой путь от северо-восточного горизонта вечером и к утру поднимается очень высоко (почти в зенит), так что «падающие звезды» становятся видны по всему небосводу.

Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы размером с песчинку сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки — метеоры. «Звёздный дождь» в середине августа «проливается» с наибольшей силой, затем постепенно слабеет.

Метеорные потоки повторяются строго через год, потому что орбиты Земли и потока имеют неизменную область пересечения друг с другом. Земля пересекает эту область не сразу, а в течение нескольких дней или даже недель, так как рой кометных частиц имеет большие размеры. Когда Земля проходит через более плотные области частиц, то число «падающих звезд» резко возрастает.

За Персеидами наблюдают астрономы-любители по всему миру. Их усилия координирует Международная Метеорная Организация. Собранные данные позволят уточнить историю кометы 109/Свифта-Туттля, определить структуру и плотность метеорного потока.

О НАБЛЮДЕНИИ ПЕРСЕИД

Когда?

Сразу после заката и до рассвета в ночь с 12 на 13 августа и весь август. «Звездопадом» из созвездия Персей можно любоваться в ясные августовские ночи и особенно за неделю до и после пика. Метеорный поток Персеиды действует каждый год с 17 июля по 26 августа и обычно проявляет активность с 5 по 20 августа. Пик активности в 2021 году ожидается 12 августа в 23:00 мск.

Куда смотреть?

На северо-восток, в область радианта. Радиант Персеид располагается на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Ищите Кассиопею (перевернутую М), левее и ниже у горизонта светит яркая звезда Капелла (альфа Возничего) — между Кассиопеей и Капеллой располагается радиант Персеид. В августе, вблизи полуночи, он как раз на северо-востоке. Именно туда и нужно смотреть. Метеоры будут как бы вылетать из радианта и их наблюдать можно по всему небу.

Что увидим?

Персеиды — белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами. Можно насчитать много «падающих звезд» ясной августовской ночью.

Сколько увидим метеоров?

По прогнозу Международной Метеорной Организации (International Meteor Organizationt) ожидается до 110 метеоров в час.

Где лучше наблюдать?

Лучшее место для наблюдения метеоров — это, конечно, горы или место вдали от крупных городов. Рекомендуется отъезжать на 30 км от населенных пунктов, а от крупных городов, таких как Москва более чем на 100 км. Иначе в городе сильная засветка неба не позволит увидеть и больше половины метеоров. Вдали от городских огней есть шанс увидеть множество и более слабых метеоров.Что нужно для наблюдения?

Для наблюдения метеорного дождя не нужны никакие астрономические приборы, «звездопад» наблюдают невооруженным глазом. При наличии безоблачной погоды, насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий. Метеоры будут видны над северо-восточным горизонтом. Условия наблюдения Персеид в 2021 году — благоприятные! Помешать может лишь облачность и дожди.

Источник: Московский планетарий

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