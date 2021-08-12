Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#Милана Элердова#ДЗЗ#Орбитальные группировки12.08.2021 20:41

Космический мониторинг для цифрового развития регионов России

Передовые геоинформационные решения для информационно-аналитического сопровождения контрольно-надзорной деятельности субъектов РФ представила ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на всероссийском форуме «Цифровая Эволюция», организованном Минцифры России и Правительством Калужской области.

Цифровые геосервисы, объединяющие данные космического мониторинга и аналитические инструменты на базе технологий искусственного интеллекта, предназначены для автоматизации контроля и управления территориями, природными ресурсами, активами и объектами инфраструктуры как составной части цифровой трансформации системы госуправления в целом. На «круглом столе» по геотехнологиям, организованном при поддержке РКС и ТЕРРА ТЕХ, представители федеральных и региональных органов государственной власти, руководители и эксперты отраслевых предприятий обсудили опыт применения результатов аэрокосмической деятельности и геоинформационных технологий.

РКС и ТЕРРА ТЕХ презентовали разработанный компаниями комплекс отраслевых геосервисов «Цифровая Земля». Технология открывает пользователям широкие возможности работы с данными дистанционного зондирования Земли и аналитическими инструментами для мониторинга развития природных и техногенных процессов в различных отраслях экономики: лесном и сельском хозяйстве, землепользовании, строительстве, недропользовании, экологическом мониторинге и чрезвычайных ситуациях. Сервисы «Цифровой Земли» функционируют на основе данных дистанционного зондирования Земли и алгоритмов нейронных сетей, что позволяет в кратчайшие сроки обрабатывать большие объемы спутниковой информации, преобразовывать их в готовые аналитические отчеты и оперативно выдавать пользователю.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Полноценно вести контрольно-надзорную деятельность без применения спутникового мониторинга сегодня невозможно. В рамках тестирования „Цифровой Земли“ мы взаимодействовали с региональными министерствами и ведомствами и пришли к выводу, что главным вектором развития может стать интеграция „Цифровой Земли“ с уже имеющимися федеральными и региональными информационными системами для регулярного, объективного и независимого контроля территорий и стратегических объектов. В этом случае можно рассчитывать на значимый экономический и управленческий эффект от применения цифровых космических сервисов».

На выставочной экспозиции участники мероприятия могли познакомиться с примерами трехмерных цифровых двойников территорий и инфраструктурных объектов на основе данных космической съемки, созданными на российской платформе виртуальной реальности ATLAS VR. Данные дистанционного зондирования Земли служат базовой картографической информацией при создании 3D-копий городов, разработке виртуальных туров для увеличения туристической привлекательности регионов, развития территорий и моделировании возможных чрезвычайных ситуаций.

Форум «Цифровая эволюция» проходит 12-13 августа 2021 года в Калуге при участии заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Мероприятие посвящено обсуждению цифровых изменений, обеспечивающих устойчивое развитие отраслей экономики, государственного управления и социальной сферы.

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