Е. Алтабаева приняла участие в заседании Градостроительного совета Севастополя

Source: Russia – Council of the Federation

Участники мероприятия обсудили предложения по комплексному развитию территорий города.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя приняла участие в первом заседании вновь сформированного Градостроительного совета Севастополя.

Екатерина Алтабаева приняла участие в первом заседании вновь сформированного Градостроительного совета Севастополя

Члены совета обсудили предложения по комплексному развитию территорий города. Заседание прошло под председательством губернатора Михаила Развожаева. РазвожаевМихаил ВладимировичГубернатор города Севастополя

Мы стоим на пороге принятия Генерального плана Севастополя. Сейчас нам нужно чётко понимать, какие территории могут быть выделены под комплексную застройку для того, чтобы решить важнейшие социальные проблемы города

«Мы стоим на пороге принятия Генерального плана Севастополя. Сейчас нам нужно чётко понимать, какие территории могут быть выделены под комплексную застройку для того, чтобы решить важнейшие социальные проблемы города – обеспечить жильем работников бюджетной сферы и тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий», — отметила Екатерина Алтабаева.

Генеральный план Севастополя

На заседании были представлены результаты градостроительного анализа семи земельных участков общей площадью порядка 900 гектаров, расположенных в разных частях города. Этим исчерпываются возможности жилищного строительства в городе. Работа была проведена по заказу правительства Севастополя. На указанных участках планируется построить 3,8 млн квадратных метров жилья. Как отметил представитель компании-проектировщика, это позволит обеспечить квартирами 137 тысяч человек.

Екатерина Алтабаева высказала свою точку зрения по поводу возможности комплексного строительства на данных территориях. «Для реализации такого масштабного строительного проекта потребуются изыскивать дополнительные ресурсы: людей нужно обеспечить водой, электричеством, газом. Необходимо создавать комфортную транспортную сеть. Важная тема — увеличение рабочих мест. Все эти вопросы будут проработаны Правительством Севастополя. К повторному обсуждению вернемся через две недели», — сказала сенатор.

Следующее заседание Градостроительного Совета запланировано на конец августа.

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