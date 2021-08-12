Source: Russia – Council of the Federation

В преддверии четвёртого Форума социальных инноваций регионов проводится мониторинг выполнения итоговых рекомендаций предыдущего форума.

В преддверии четвёртого Форума социальных инноваций регионов Советом по социальным инновациям регионов проводится мониторинг выполнения итоговых рекомендаций предыдущего форума. В числе значимых достижений – принятие Федерального закона о социальном предпринимательстве.

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«Благодаря решениям, настойчивой позиции участников форума принят долгожданный закон, который закрепил такие понятия, как «социальное предпринимательство» и «социальные предприятия», установил формы их государственной поддержки, — отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области — В связи с этим государством реализуется целый комплекс мер поддержки социальных предпринимателей».

В текущем году в рамках обновленного национального проекта МСП для социальных предприятий создана специализированная инфраструктура поддержки, внедрены специальные кредитные продукты – микрозаймы по льготной ставке (не более 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации).

На начало или развитие своего дела предусмотрены гранты в размере до 500 тыс. рублей, а на территории Арктической зоны — до 1 млн рублей. Общий объем грантов на ближайшие четыре года составит 8,8 млрд рублей

Осенью во всех регионах страны стартует программа грантовой поддержки. Так, на начало или развитие своего дела предусмотрены гранты в размере до 500 тыс. рублей, а на территории Арктической зоны — до 1 млн рублей. Общий объем грантов на ближайшие четыре года составит 8,8 млрд рублей.

В целях поддержки предпринимателей, занимающихся реализацией книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы, Советом Федерации одобрен Федеральный закон, который предоставляет им возможность получения статуса «социального предприятия» и соответствующих преференций.

В настоящее время количество субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия, составляет 3,8 тыс. предприятий в 64 субъектах Российской Федерации. Наибольшее количество социальных предприятий зарегистрировано в Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Волгоградской области.

В рамках предстоящего Форума мы планируем обсудить правоприменительную практику реализации закона о социальном предпринимательстве

«В рамках предстоящего Форума мы планируем обсудить правоприменительную практику реализации закона о социальном предпринимательстве, а также эффективность мер поддержки, принимаемых как на федеральном, так и на региональном уровне. Основная задача – выработать вместе с экспертами предложения в итоговые рекомендации, направленные на дальнейшее эффективное развитие социального предпринимательства», — подчеркнула вице-спикер СФ.

По мнению Галины Кареловой, особую роль в создании условий для развития социального предпринимательства должно играть законодательство субъектов Российской Федерации. «В ряде регионов уже предусмотрены специальные меры поддержки социальных предприятий: снижение налоговых ставок, специальные условия аренды государственного и муниципального имущества, а также информационно-консультационная поддержка. Такие региональные меры поддержки доказали свою эффективность. Те регионы, которые их практикуют, как правило, занимают лидирующие позиции в ежегодном рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и организаций социального предпринимательства», — отметила сенатор.

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