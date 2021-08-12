Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ВЦРД12.08.2021 12:49

ВЦРД удвоил в первом полугодии выпуск медицинского кислорода

Воронежский центр ракетного двигателестроения (ВЦРД, входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») с января по июль 2021 года обеспечил производство 4967 тонн медицинского кислорода, используемого для нужд медицинских учреждений Воронежской области.

Это более чем в два раза превышает объем собственного производства за аналогичный период 2020 года, когда заказчикам было отгружено 2394 тонны.

Являясь крупнейшим поставщиком медицинского кислорода для учреждений здравоохранения региона, ВЦРД вносит значимый вклад в борьбу с коронавирусным заболеванием COVID-19. При этом вырабатываемый на предприятии кислород по физико-химическим показателям превосходит требования, предъявляемые ГОСТом к медицинскому кислороду.

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