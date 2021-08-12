Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#РКС#Андрей Тюлин#Главкосмос#Дмитрий Лоскутов#Терра Тех#Республика Таджикистан12.08.2021 16:17

Встреча с Президентом Национальной академии наук Таджикистана

В четверг, 12 августа 2021 года, в Госкорпорации «Роскосмос» состоялась рабочая встреча генерального директора Дмитрия Рогозина с Президентом Национальной академии наук Таджикистана Фарходом Рахими.

В рабочей встрече также приняли участие представители дочерних организаций Роскосмоса: генеральный директор компании «Российские космические системы» Андрей Тюлин, генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов, заместитель генерального директора ТЕРРА ТЕХ Максим Болтачёв, а также представители Посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации.

В ходе мероприятия стороны обозначили важность создания необходимой нормативной правовой базы двустороннего сотрудничества в космической сфере и обсудили вопросы взаимодействия по следующим перспективным направлениям:

Использование возможностей российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли для научного и социально-экономического развития Республики Таджикистан;

использование оптических средств наблюдения Гиссарской астрономической обсерватории и астрономической обсерватории Санглох Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана и т.д.

По итогам встречи стороны выразили убежденность в необходимости и значимости дальнейшего укрепления как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества в области космической деятельности в рамках Межгосударственного совета по космосу государств — участников СНГ. Достигнутые в ходе встречи договоренности станут важным шагом в деле расширения российско-таджикистанского взаимодействия и будут всесторонне способствовать развитию взаимовыгодного партнёрства между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан в стратегически важных отраслях.

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