Встреча с врио главы Республики Тыва Владиславом Ховалыгом

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Владислав Товарищтайович, добрый день!

В.Ховалыг: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

В.Путин: Здравствуйте! Приступили к работе?

В.Ховалыг: Да, Владимир Владимирович.

В.Путин: Уже понятно, что происходит в республике, основные проблемы, а их много, но я думаю, что для Вас они новыми не являются.

Давайте поговорим об этом поподробнее. Пожалуйста, прошу Вас.

В.Ховалыг: Уважаемый Владимир Владимирович!

С того дня, как Вы назначили меня исполняющим обязанности руководителя региона, я занимался как текущими вопросами жизни республики, так и решением принципиально важных проблем Тувы, о которых говорил Вам 7 апреля.

Коротко о ситуации в регионе. Как и другие регионы страны, боремся с коронавирусной инфекцией, непрерывно работает оперативный штаб – это позволило стабилизировать показатели. Пока они на высоком уровне, тем не менее принимаемые меры дают результат.

Обеспечены средствами защиты, лекарствами в достаточном количестве. Есть напряженность с медицинским кислородом, который в Туве не производится. В экстренном порядке развернули более 1700 инфекционных коек. Также организован временный госпиталь на базе спортивного центра и двух школ. Продолжаем вакцинацию.

Ряд перспективных вопросов развития Тувы прорабатывал в Минздраве, в Минтрансе, в Минэкономике, в Минстрое, в Минэнерго, в «Газпроме» и других крупных бизнес-структурах. Обсудил их с вице-премьерами Александром Валентиновичем Новаком Новак Александр ВалентиновичЗаместитель Председателя Правительства и Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным Хуснуллин Марат ШакирзяновичЗаместитель Председателя Правительства . Имеющиеся сложности с бюджетом, недостатком средств на выплату зарплаты в конце года решаем с Минфином России.

По некоторым позициям уже удалось добиться положительных результатов. Выделены средства на завершение строительства моста через Енисей в отдаленном районе Тувы. Минтранс поддерживает необходимость выделения средств на реконструкцию аэропорта Кызыла для международных перевозок, субсидирование тарифов на пассажирские авиаперевозки.

Благодаря решению Правительства России о снижении тарифов на электроэнергию для юридических лиц, организации Тувы уменьшили свои расходы, что повысило их конкурентоспособность, а экономию, которую получили бюджетные учреждения, мы использовали для того, чтобы в этом году не повышать тарифы для населения. Удалось даже несколько снизить их.

В Федеральной антимонопольной службе поддержали нашу позицию по снижению цены на уголь. Теперь прорабатываем с добывающей компанией, чтобы выйти на окончательное решение.

Благодаря поддержке Минстроя и госкорпорации «ДОМ.РФ» начинаем наращивать объемы жилищного строительства. Это позволит снизить цены на жилье. Для нашего населения это очень важно.

Надо сказать, что в Туве идет Год народных инициатив. Много полезных дел, пусть и небольших, осуществляем не только за счет республиканского бюджета, но и методом народной стройки или с поддержкой спонсоров.

В то же время по некоторым ситуациям – сложным, я бы сказал, системным – нам требуется лично Ваша, Владимир Владимирович, поддержка и помощь федерального центра. Как Вы знаете, развитие республики во многом определяется мерами поддержки со стороны руководства страны, подобным постановлению по Туве, которое Вы подписали в сентябре 1999 года.

В настоящее время механизм поддержки развития Тувы заложен в индивидуальной программе, утвержденной Правительством России в апреле 2020 года. В целом программа работает, реализуются проекты производства строительных материалов, деревообработки, переработки дикоросов, прорабатываем участие в национальном проекте по туризму.

Уважаемый Владимир Владимирович, Вы знаете, что на федеральном уровне принято решение о приостановке строительства железной дороги Кызыл – Курагино. Надеюсь, что в перспективе мы к этому вопросу вернемся. Но сейчас нам нужен замещающий проект.

Считаем необходимым усилить аграрные направления, традиционные для Тувы. В селе живет 46 процентов населения республики – это почти вдвое выше, чем в среднем по России. Мы разработали программу ускоренного развития агропромышленного комплекса республики на 2022–2026 годы, основанную на прорывных решениях и новых технологиях.

Одновременно с ростом сельскохозяйственного производства будут развиваться мощности переработки. К 2026 году будем перерабатывать весь объем произведенного в республике молока и шерсти, а также 50 процентов мяса. Расчеты показывают, что резервы отрасли огромные и АПК республики может давать продукцию на 18 миллиардов рублей против сегодняшних шести миллиардов. Также для нас важно, что будут созданы более 5600 дополнительных рабочих мест для замещения выпавших после приостановки проекта железной дороги.

Для реализации данной программы на пятилетний период потребуются финансовые средства в объеме более 17 миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета – девять миллиардов, из республиканского бюджета – около одного миллиарда. Также будут привлечены внебюджетные средства – 7,5 миллиарда рублей. Проект программы сейчас проходит согласование в Министерстве сельского хозяйства России.

Учитывая особую важность этого проекта, прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение Правительству Российской Федерации о выделении на реализацию проекта из федерального бюджета дополнительных финансовых средств в объеме девяти миллиардов рублей на период с 2022 по 2026 год.

Реализация инвестиционных проектов расширения строительства жилья и объектов социальной сферы сдерживается неразвитостью нашей энергетической инфраструктуры. Поэтому первоочередным вопросом остается ликвидация энергодефицита, о чем докладывал Вам еще во время нашей первой встречи.

Сегодня энергосистема Тувы обеспечивается от двух линий ПАО «Россети». Их возможности с учетом нагрузки в зимнее время составляют 155 мегаватт. Уже сейчас энергодефицит составляет 26 мегаватт. Дополнительные потребности мощностей, в том числе для реализации национальных проектов, составляют 109 мегаватт.

Для решения проблемы предлагается строительство новой третьей линии электропередач в 220 киловольт. Минэнерго России поддерживает проект, затраты составляют 21 миллиард рублей. Половина средств выделяется из инвестиционной программы ПАО «Россети» и инвесторов, недостает около одиннадцати миллиардов рублей, однако сегодня источники отсутствуют.

Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович дать поручение Правительству Российской Федерации выделить эти средства Правительству Республики Тыва из федерального бюджета.

Острой проблемой в Туве является плохая экология в зимнее время. Наша столица Кызыл имеет один из самых высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в стране. Это негативно влияет на здоровье населения и продолжительность жизни, вызывает рост заболеваемости органов дыхания, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, крови, также развитие онкопатологий.

Проблему можно решить за счет газификации республики. Единственным реальным вариантом ее развития является использование сжиженного природного газа в рамках проекта социальной газификации. Мы активно прорабатываем вопрос со структурами «Газпрома», но пока Тува в этот проект не входит.

Учитывая особую важность газификации для Республики Тыва, прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение «Газпрому» реализовать на территории Республики Тыва пилотный проект перевода потребителей республики на СПГ, а также включить нас в проект социальной газификации.

Далее. Многие медицинские учреждения Тувы нуждаются в модернизации, а по сути, в строительстве новых зданий, оснащенных современным оборудованием. Приоритетным считаю решение вопроса об онкологической помощи: по этим показателям Тува отстает от среднего уровня по стране.

В настоящее время специализированную помощь оказывает онкологический диспансер, корпуса которого построены в 70-е годы прошлого века. Там невозможно установить новое оборудование даже при его наличии. Имеется проект строительства нового здания. Это позволит повысить показатели ранней диагностики злокачественных новообразований и снизить смертность от онкологических заболеваний.

Убедительно прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, оказать содействие в решении вопроса о включении объекта в непрограммную часть федеральной адресной инвестиционной программы.

По перечисленным вопросам я направил письма на Ваше имя и готов при необходимости доложить более подробно.

В.Путин: Спасибо. Я их уже рассмотрел, эти письма у меня.

Все это действительно острые вопросы, которые подлежат внимательному рассмотрению. Есть еще несколько проблем, которые мы не должны забывать.

Первое. У Вас пока в республике не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья. На это, конечно, нужно обратить внимание. Он должен был бы быть закончен еще как минимум год назад, а то и полтора–два года назад. Запланирована была реализация всех этих программ еще к окончанию 2018-го, но пока, к сожалению, эта работа не завершена. Поэтому Вы мне подготовьте и по этому поводу отдельное письмо. Это первое.

Второе связано с не менее острым вопросом социального характера – перегруженностью школ, у вас норматив превышен значительно, и недостаточным количеством дошкольных образовательных учреждений. Это тоже совершенно очевидная вещь, в нормативы совершенно не укладывается. По этому вопросу тоже давайте обращение.

И, наконец, Вы сейчас сказали про достаточно острую проблему в сфере здравоохранения – онкологию, но есть еще одна, не менее важная – туберкулез. Вы знаете об этом. Здесь тоже нужно самым внимательным образом подойти к решению этой проблемы – это действительно проблема, тем более что у нас есть возможности для того, чтобы ее решать. Нужно этим как следует заняться.

Тем не менее есть вещи позитивного характера, только что Вы об этом упомянули. В принципе набрали неплохие темпы в строительном секторе, и этот темп нужно использовать, наращивать, в том числе и для решения наиболее острых вопросов в социальной сфере, как я уже говорил: школы, детские сады и аварийное жилье.

И у вас все-таки при всем при этом растет численность постоянного населения. Это хорошая тенденция, и без всяких сомнений ее нужно поддержать. Нужно все сделать для того, чтобы уровень доходов людей поднимать. Для этого, конечно, нужно проводить мероприятия, связанные с осуществлением инвестпроектов.

Об одном из этих проектов Вы вскользь упомянули, я имею в виду железную дорогу, которая должна была подойти к известному месторождению, но кроме этого возможности есть и по другим направлениям.

Это все еще раз оцените, и чуть попозже еще это все обсудим, а я попрошу коллег и в Администрации Президента, и в Правительстве, чтобы напрямую с Вами по этим вопросам поработали. Хорошо?

В.Ховалыг: Хорошо. Спасибо.

В.Путин: Договорились. Всего доброго.

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